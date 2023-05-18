В три раза больше средств на лекарства для онкобольных выделили в этом году в ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Еврейская автономная область в 2023 году получит в три раза больше денег на покупку лекарств для онкобольных. Таким было распоряжение Ростислава Гольдштейна, губернатора региона.

На днях в онкологическом диспансере побывали специалисты Федерального научно-медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина. Они изучили функционал и проанализировали работу медучреждения.

- По окончании работы комиссии прошло итоговое совещание в центре онкологии Хабаровского края. На нем работа биробиджанского медучреждения была признана удовлетворительной. Особо было отмечено качественное ведение документации, отсутствие очередей на хирургическое лечение. В центре имеется полный объем препаратов, благодаря чему пациенты получают химиотерапию вовремя и в соответствии с клиническими рекомендациями, - рассказали представители онкодиспансера.

В этом году объем регионального финансирования на покупку лекарств для льготников увеличили. Также учреждению выделили деньги на ремонт оборудования.

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