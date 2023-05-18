Впервые в Параде дирижеров в Белгороде примет участие артист из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Белгороде с 18 по 29 мая проходит «Парад дирижеров оркестров русских народных инструментов». Впервые в нем примет участие артист из Хабаровского края - Иван Крайник, дирижер и художественный руководитель русского оркестра краевой филармонии. Наравне с другими профессионалами он посетит конференции, мастер-классы, творческие встречи и круглые столы.

На параде запланированы «Ярмарка солистов» и гала-концерт. А еще зрители смогут услышать, как по-разному звучит оркестр под управлением разных дирижеров - это одна из особенностей мероприятия. Управлять им будут 30 маэстро по очереди.

- Благодаря федеральным проектам и «Культурным гастролям» наши коллективы и артисты выступают не только в родном регионе, но и по всей стране. И участие в таких значимых событиях - доказательство профессионализма и таланта наших земляков, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Мероприятие проводится два раза в год по инициативе Евгения Алешникова, заслуженного работника культуры, и Игоря Тонина, зампреда Союза концертных деятелей России, главного дирижера оркестра «Метелица».

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