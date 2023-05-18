Завалился на бок: «УАЗик» перевернулся в Хабаровске

Автомобиль опрокинулся на улице Павловича в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авария с одним участником произошла примерно в 13:20 в Хабаровске. Водитель «УАЗа» потерял управление, из-за чего машина завалилась на бок в районе дома №6 на Павловича.

- Пострадавших в ДТП нет. Аварию не оформляли, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожными на дорогах: не превышать скорость и соблюдать ПДД. Одна ошибка может стоить жизни и здоровья людей.

Ранее в эфире РАДИО КП (88.3 FM) обсудили, как превышение скорости влияет на аварийность, кто и почему чаще страдает в ДТП. Приглашенными гостями стали замминистра транспорта Хабаровского края Денис Пронкин и старший инспектор отделения по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска Юлия Трейгер.

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