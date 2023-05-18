Молодые деревья высадили в сквере «Восточный» Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла акция «Подари ребенку дерево». В ней приняли участие семьи и местные библиотеки. Мероприятие проходило в сквере «Восточный» неподалеку от памятника авиаторам Дальнего Востока. Его посвятили Дню семьи.

- Библиотекари подготовили яркую книжную выставку «Семья – единство помыслов и дел». Были представлены как книги для семейного чтения, так и издания о сказочных мамах, папах и их детях, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Участники сделали символическое семейное дерево в форме ладошки и украсили его цветами и сердечками. Также для участников прошла семейная викторина и импровизированная рыбалка. А самые маленькие смогли раскрасить картинки.

В акции приняла участие 21 семья, в том числе и сотрудники библиотек со своими детьми. Хабаровчане посадили около 30 молодых саженцев.

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