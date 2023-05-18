Русла малых рек расчищают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае решают проблему расчистки русел малых рек. Это – федеральный проект защиты от неблагоприятного воздействия, к которому присоединился регион. Такое внимание к состоянию небольших водоемов связано с нестабильной паводковой обстановкой.

В этом году власти заключили госконтракт на расчистку и углубление дна русел рек Черная, Полежаевка и Гнилая Падь. Стоимость проектов – 57 миллионов рублей. Похожий договор на семь миллионов рублей заключен на работы на реке Правая Березовая в Хабаровске.

- Минприроды края вместе с администрацией города разработало «Дорожную карту». С подрядчиками заключены договоры на расчистку и дноуглубление русел рек на территории Железнодорожного района Хабаровска, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

По проекту до 2025 года расчистят реки Кия и Красная Речка в границах Хабаровска. А в этом году пройдут работы на реке Эльбан. В общей сложности на все потратят 130 миллионов рублей.

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