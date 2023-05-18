Героями фильма о бережном отношении к животным стали энергетики Магаданской области Фото: Магаданэнерго

Энергетики Колымы решили рассказать людям о собаках и сняли фильм о бережном отношении к ним, назвав его «Человек собаке друг».

- В нем есть все, что необходимо для увлекательного просмотра: яркие кадры, забавные герои, мультипликация, веселая музыка. В основе сюжета советы о том, как обращаться с собаками, как их кормить, надо ли учить, воспитывать, что значит любить и как вести себя при встрече с агрессивными животными. На эти и другие вопросы отвечают герои фильма: энергетики и их четвероногие друзья, кинолог, ветеринарный врач, - рассказали в «Магаданэнерго».

Презентация фильма прошла в областной библиотеке. На показ пришли больше сотни школьников. Они поучаствовали в викторинах и пообщались со специалистами.

Фильм очень понравился детям и педагогам. Учителя отметили, что он очень полезен и учит ребят доброте, общению и бережному отношению к животным.

Участником презентации стал доберман Джексон, питомец кинолога. Животное показало, как умеет слушаться хозяина. Также восторг вызвали герои фильма, с которыми фотографировались дети, - собаки Хейли, Георгина и Тиона.

В планах проекта - проведение интерактивных уроков в школах, детских клубах и лагерях с показом фильма, а также игровых мероприятий и творческих конкурсов.

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