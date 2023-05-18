Ясень Арсеньева на российский конкурс выдвинет Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Ясень Арсеньева станет участником конкурса. На голосование в мероприятии «Российское дерево года 2023» его выдвинуло правительство Хабаровского края. Жителей региона просят подержать живой памятник и отдать за него голос на сайте проекта. Сделать это можно до 1 августа. Дерево там находится под номером 51.

- Ясень маньчжурский был посажен в Хабаровске известным русским этнографом, путешественником и писателем Владимиром Арсеньевым в 1911 году. Он это сделал в память о приезде на Дальний Восток своего брата, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас великое дерево растет на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Шеронова, его может увидеть любой пешеход центральной улицы города. Возле дерева установлена мемориальная табличка.

Сам конкурс проводится с 2017 года. На голосование в нем выдвигают раритеты природы из разных уголков страны, которые считаются в этих местах историческим и культурным наследием. В прошлом году в нем победила Шаляпинская ель из Ставропольского края.

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