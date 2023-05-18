Призывников отправили в воинские части из Хабаровска Фото: ВВО

В Хабаровске прошла торжественная отправка призывников в воинские части Восточного военного округа. В мероприятии приняли участие представители правительства, военкомата, ветераны, родители и родственники парней.

Молодые люди уже прошли медкомиссию, дактилоскопию и профотбор. Каждому выдали многофункциональные личные карты и военные билеты. Парни получили форму и прошли распределение. Новобранцев передали старшим команд от воинских частей, где они будут служить.

- В зависимости от расстояния следования к местам прохождения военной службы призывники обеспечиваются продовольственным питанием: свыше суток - производится выдача сухих пайков, а более трех суток - организовывается горячее питание, - рассказали в ВВО.

Всего на службу призвали больше 4 200 человек из Дальнего Востока и Восточного Сибири. В планах - около 10 тысяч человек.

Кроме того, жителей Дальнего Востока, которых призвали весной, не будут отправлять в зону спецоперации и на новые российские территории. В основном они будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

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