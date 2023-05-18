За благоустройство города активно голосуют жители Комсомольска-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается голосование за благоустройство парков и скверов. И активнее всего в нем принимают участие жители Комсомольска-на-Амуре. Почти 20 тысяч человек выбрали общественную территорию, которую изменят в следующем году.

Студенты и сотрудники заводов города видят положительные изменения в городе. Поэтому и голосуют активно.

- С 2019 по 2022 год в Комсомольске благоустроено 27 общественных пространств. В 2023-м преобразятся пять территорий, и на 2024 год выберут еще не менее пяти объектов. Всего в голосовании участвуют 27 территорий города. В лидерах сейчас - зона отдыха в парке имени Ю. А. Гагарина, пешеходная аллея по улице Аллея Труда и парк «Патриот». Но все еще может измениться, до конца кампании осталось почти две недели, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Принимают участие жители и в других вопросах благоустройства. Студенты разрабатывают дизайн-проекты. Именно их фантазии принадлежит «Сквер медиков». Они видят, что территория популярна, и очень гордятся этим. Также жители города контролируют процесс обновления.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.