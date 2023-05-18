Шестой промышленный форум «Техно Лето– 2023» начался в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске начался промышленный форум «Техно Лето - 2023». Мероприятие проходит уже в шестой раз традиционно перед Днем города. Форум продлится три дня - с 18 по 20 мая - на территории Арены «Ерофей». Больше 100 человек из разных городов Дальнего Востока, экономистов, предпринимателей России и иностранных компаний собрались на мероприятии.

- Хабаровск - краевой центр и динамично развивающийся город: в нем находится больше половины промышленного, строительного потенциала, инвестиций. В условиях санкций бизнесу важно работать друг с другом, рассказывать о своих проектах, делиться контактами, налаживать дополнительные производственные цепочки - все это пойдет на развитие города и края в целом. Обязательно посмотрим и оценим весь выставочный комплекс, - рассказал Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска.

Выставка проходит как внутри здания, так и снаружи. На улице расположена техника - грузовики, грейдеры, экскаваторы и вертолет.

На форуме представят несколько проектов, а также проведут смотр-конкурс. В этом году он приурочен к 165-й годовщине со дня основания Хабаровска и пройдет уже в 22-й раз.

Члены жюри уже начали рассматривать работы в категориях «Проекты», «Постройки» и «Пропаганда архитектуры». В каждой - по несколько номинаций. Главное, чтобы работы были встроены в городскую среду Хабаровска.

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