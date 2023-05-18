Прислал фото удостоверения: биробиджанец поверил мошенникам и потерял 800 тысяч рублей Фото: прокуратура ЕАО

В столице Еврейской автономной области завели уголовное дело о мошенничестве. В полицию 15 мая обратился мужчина, который стал жертвой преступников.

Днем 3 мая ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Схема развода была знакомая: мужчине сообщили, что некий человек пытается взять на него кредит на миллион рублей, и займ уже одобрили. Собеседник даже назвал имя получателя, но биробиджанец такого не знал. На этом разговор закончился, но ненадолго.

- Затем заявителю по мобильному телефону позвонил другой неизвестный ему мужчина и представился сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что в отношении заявителя производятся мошеннические действия и он будет заниматься его делом. Для полной убедительности посредством мессенджера мошенник направил заявителю фото поддельного служебного удостоверения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Потом снова позвонил сотрудник банка и сказал, что для аннулирования кредита нужно взять новый и перевести деньги на определенный счет. Но есть одно условие: говорить об этом никому нельзя.

Мужчина оформил кредит на 300 тысяч якобы на лечение и перевел их мошенникам. На следующий день он получил от них уже поддельное письмо о том, что стал жертвой преступников. Он снова оформил два кредита на 300 и 200 тысяч и перевел их преступникам.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что кредиты числятся на нем и только тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.