С главой китайского Фуюаня встретился мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, провел встречу с главой китайского города Фуюань - Фань Цзитао. Для него поездка в Россию стала первой. Стороны поговорили о социально-экономическом положении и обсудили дальнейшие планы.

- Приоритетной деятельностью является дальнейшее сохранение нашей дружбы, гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества. В апреле был подписан протокол намерений между нашими городами, где обозначены мероприятия и направления сотрудничества. Уверен, что это будет способствовать активизации двусторонних обменов, укреплению дружбы между жителями наших городов, - сказал мэр Хабаровска.

Согласно договору, планируется проведение нескольких мероприятий: фестиваля «Ужигун», международного марафона, общенациональной рыбалки, выставки детских рисунков, турнира по настольному теннису и музыкального фестиваля.

Города сотрудничали последние три года, несмотря на пандемию коронавируса. Фань Цзитао также рассказал, что на Большом Уссурийском острове планируется построить демонстрационную зону международного сотрудничества двух стран, а уже в этом месяце открыть речное сообщение между городами.

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