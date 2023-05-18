Сергей Кравчук поздравил с бриллиантовой свадьбой пару из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Наталья и Эра Азимовы из Хабаровска вместе уже почти 60 лет. С бриллиантовой свадьбой их поздравил глава краевой столицы Сергей Кравчук.

Эра Борисович с 1952 года работал ведущим инженером на предприятиях города. Наталья Григорьевна всю жизнь работала в «Дальгеологии»: сначала лаборантом, потом инженерным работником. Они познакомились в 1964 году, тогда же и поженились. Познакомились в общественном транспорте: оба жили в одном районе, а работали – в другом.

На вопрос о секрете долгой семейной жизни супруги отвечают просто: уважение и любовь. Сейчас у них сын и дочь, трое внуков. В следующем году пара отметит 60-летие совместной жизни. С наступающим праздником их поздравил мэр города, вручил памятный знак «За супружеское долголетие», подарил книгу, посвященную 165-летию Хабаровска, и сувениры.

- Построить, а главное, сохранить такую крепкую семью - большой труд. Ваше семейное долголетие служит прекрасным примером крепких традиций и нравственных основ. Считаю, что на таких людях держится наше общество. Долгих вам лет, здоровья, счастья, и пусть ваши дети и внуки радуют вас всегда, - сказал глава города.

Также семья получила единовременную выплату в 25 тысяч рулей. Она полагается тем, кто состоит в браке минимум 50 лет. Сейчас знак «За супружеское долголетие» получили больше пяти тысяч семей.

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