Владимир Путин выслушал доклад Михаила Дегтярева об экономике Хабаровского края Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, чтобы обсудить экономические показатели региона и социальную обстановку. Глава государства отметил, что по основным направлениям показатели у края удовлетворительные.

По итогам 2022 года валовый региональный продукт (ВРП) превысил триллион рублей. Индекс промышленного производства составил 102,5 процента. В регионе добыто рекордное количество золота, за год выросли объемы грузооборота, открылось много производств.

- Мы начали освоение Малмыжского месторождения меди. Ведется строительство Амурского гидрометаллургического комбината и ТЭЦ-4 в Хабаровске. Заложили новый завод «Амурбас». Продолжается работа на Тихоокеанской железной дороге, где за год проложено 100 километров путей. Строится морской порт в районе Чумикана, - рассказал Михаил Дегтярев.

Отметим, что закончить строительство Тихоокеанской железной дороги и порта планируется в 2024 году.

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