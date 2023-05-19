Увезли в больницу: водитель «УАЗа» подрезал легковушку и устроил ДТП в Хабаровске

Мужчина спровоцировал аварию, нарушив ПДД при повороте в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

18 около 11:00 в районе дома №15/7 по переулку Казарменному произошла авария по вине водителя «УАЗа». 57-летний мужчина решил повернуть на перекрестке, не перестроившись в крайний правый ряд, из-за чего подрезал едущий прямо «Ниссан Икс Трейл». 32-летний водитель легковушки, не ожидая такого маневра, протаранил «буханку» в бок.

- Пострадал мужчина, сидевший за рулем «УАЗа». Его с травмами увезли в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Приехавшие на место сотрудники ДПС обнаружили, что водитель «Ниссана» вообще не должен был сидеть за рулем, так как ранее его лишили прав.

Водителям напоминают о том, что нарушение правил дорожного движения может обернуться большим штрафом, лишением прав, а иногда и тяжелыми последствиями для здоровья и жизни.

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