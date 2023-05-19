Дополнительный поезд из Хабаровска в Находку запустят с 9 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открыта продажа билетов на дополнительный поезд №213/214 в Находку сообщением Хабаровск – Тихоокеанская. Он совершит первый рейс 9 июня и будет курсировать до 23 сентября.

- Поезд будет курсировать с 9 июня через день по нечетным числам. С 1 июля по 10 сентября – ежедневно, а с 12 по 22 сентября снова через день по четным числам. В обратном направлении от станции «Тихоокеанская» поезда будут ходить с 10 по 30 июня по четным числам, со 2 июля по 11 сентября – ежедневно, а с 13 по 23 сентября – по нечетным числам, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Пассажирам доступны места в купе и плацкарте. Также в составе поезда будет вагон с купе для маломобильных жителей.

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