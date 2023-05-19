231 тысяча жителей Хабаровского края прошли диспансеризацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Хабаровского края могут пройти бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. С начала 2023 года такой возможностью воспользовалась 231 тысяча человек, 107 тысяч из которых – дети. Задача диспансеризации – предотвращение и ранняя диагностика заболеваний. Регулярные обследования помогают обнаружить на ранних стадиях болезни сердца и сосудов, онкологию.

- Люди трудоспособного возраста часто считают, что у них нет проблем со здоровьем. Но с начала 2023 года больше чем у 100 человек обнаружили онкологию, у тысячи – болезни сердечно-сосудистой системы, у 91 пациента – диабет, - сказал Алексей Веселов, замминистра минздрава Хабаровского края.

Диспансеризация помогает не только диагностировать болезнь на ранней стадии, но и обнаружить факторы риска до того, как заболевание наступит. За 2023 год планируется обследовать больше 750 тысяч человек.

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