Движение по дороге «Авенирыч – Сеймчан» восстановлено в Магаданской области Фото: @nemagadan_tg Фото: Социальные сети

18 мая участок дороги «Авенирыч – Сеймчан» на 43 километре затопило из-за паводка. Вода размыла опоры речной переправы, из-за чего минтранс области объявил о временном перекрытии трассы до 21 мая. Но рабочим удалось восстановить мост намного раньше.

- Дорожные предприятия вместе с АО «Усть-Среднекан ГЭСстрой» и АО «Колымские россыпи» восстановили проезд через реку Авенирыч. С 19 мая движение открыто для всех видов транспорта, - рассказали в минтрансе Магаданской области.

Напомним, в регионе на дорогах общего пользования действует ограничение для движения большегрузов. Допустимо, чтобы нагрузка на одну ось не превышала шесть тонн, на ось двухосной тележки – пять тонн, а трехосной тележки – четыре тонны.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.