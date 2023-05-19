Врачи хабаровского Центра онкологии освоили новую методику диагностики
Фото: Мария ЛЕНЦ
Новый метод исследования сторожевых лимфоузлов начали применять в краевом онкоцентре. При помощи нанотопа Tc99M врачи теперь смогут более точно диагностировать онкологические болезни молочной железы. Методика позволяет установить стадию развития рака, что в дальнейшем минимизирует объемы оперативного вмешательства.
- При злокачественном образовании часто именно лимфоузлы становятся зонами распространения опухоли. Раковые клетки проникают в них и могут образовывать вторичные очаги. Во время операции нужно удалить все пораженные лимфатические узлы. Чтобы обнаружить очаги, хирурги выполняют биопсию сторожевого лимфатического узла, - рассказали в минздраве Хабаровского края.
Обнаружить очаги помогает специальный препарат. Его вводят в место расположения опухоли. Средство распределяется по пораженным лимфоузлам, а после они просвечиваются на специальном аппарате. Врачи видят, какие участки поражены, а какие нет. Это позволяет им определить лимфоузлы, которые нужно удалить во время операции.
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