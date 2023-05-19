Взрывы прозвучат в Биробиджане 20 мая Фото: администрация Биробиджана

20 мая в семи километрах от центра Биробиджана будут проводиться буровзрывные работы на карьере. В городе могут быть слышны взрывы, но жителей просят сохранять спокойствие. Это плановые мероприятия, которые не угрожают безопасности биробиджанцев.

- В эту субботу, с 11:00 до 12:00, ООО «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой» будет производить буровзрывные работы в карьере строительного камня, который располагается на месторождении «Биробиджанское», - рассказали в мэрии города.

Отметим, что на месторождении такие работы проводятся регулярно. В прошлый раз жители Биробиджана могли слышать звуки взрывов 13 февраля 2023 года.

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