Взрывы прозвучат в Биробиджане 20 мая
Фото: администрация Биробиджана
20 мая в семи километрах от центра Биробиджана будут проводиться буровзрывные работы на карьере. В городе могут быть слышны взрывы, но жителей просят сохранять спокойствие. Это плановые мероприятия, которые не угрожают безопасности биробиджанцев.
- В эту субботу, с 11:00 до 12:00, ООО «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой» будет производить буровзрывные работы в карьере строительного камня, который располагается на месторождении «Биробиджанское», - рассказали в мэрии города.
Отметим, что на месторождении такие работы проводятся регулярно. В прошлый раз жители Биробиджана могли слышать звуки взрывов 13 февраля 2023 года.
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