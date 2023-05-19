Александр Гордиенко из Хабаровска стал призером Международного конкурса юных журналистов Фото: Администрация Хабаровска

Подведены итоги Международного конкурса юных журналистов «Добро пожаловать - 2022». Одним из победителей стал воспитанник хабаровского центра детского творчества «Народные ремесла» Александр Гордиенко.

Участие в конкурсе принимали представители шести стран. Жюри предстояло оценить 166 работ и выбрать из них лучшие. Призером в номинации «Текст» стал Александр Гордиенко, занявший второе место за репортаж с места событий. В нем юный хабаровчанин рассказал об открытии музея-мастерской славянской культуры в краевой столице. Он лично побывал на торжественной церемонии.

- Александр Гордиенко достойно представил любимый город на международном уровне, - отметили в администрации краевой столицы.

Хабаровчанин отлично проявил себя, составив достойную конкуренцию журналистам из других стран, обойдя конкурентов в своей номинации Рия Сунил из Великобритании и Кейлин Ким из США.

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