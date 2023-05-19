Автобус №52 изменит схему движения на три месяца в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С начала новой недели из-за ремонтных работ на улице Гамарника изменится схема движения автобуса №52. Объезжать перекрытый участок дороги пассажирам придется до конца лета.

- Путь следования маршрута №52 будет изменен с 00:00 22 мая до 06:00 1 сентября. При движении по Ленина в сторону переулка Облачного автобусы после остановки «Городской дворец культуры» будут сворачивать на Лейтенанта Орлова через остановки «Улица Гамарника», «Улица Павловича» и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении от переулка Облачного в сторону Ленина маршрут будет проходить по Лейтенанта Орлова через остановки «Улица Павловича», «Улица Гамарника», «Улица Постышева» и далее по маршруту, - рассказали в администрации Хабаровска.

Жители города всегда могут узнать об изменениях или уточнить график движения общественного транспорта в диспетчерской службе по номеру 45-00-56.

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