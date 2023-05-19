Акция «Сад памяти» пройдет в Хабаровском районе 20 мая Фото: садпамяти2023.рф

В память о погибших героях Великой Отечественной войны 20 мая пройдет акция «Сад памяти». Участники высадят около трех тысяч деревьев возле села Некрасовка. Для хабаровчан будет организована доставка к месту проведения акции и обратно. Присоединиться может любой желающий.

- Начало акции в 12:00. Автобусы будут выезжать в 10:00 от площади Славы. Для тех, кто поедет на машинах, сбор в 10:45 в селе Некрасовка на улице Бойко-Павлова, 6. Это парковка торгового центра «Рубин». Инвентарь для посадок мы выдадим, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Каждое посаженое дерево будет посвящено конкретному участнику Великой Отечественной войны, погибшему в бою.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.