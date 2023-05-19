Забил до смерти: магаданец умер в реанимации после драки со знакомым

Мужчина скончался после драки в Магадане Фото: Иван МАКЕЕВ

44-летний Михаил (все имена изменены, - прим. ред.) приехал в Магадан из Бурятии. Он устроился на работу вахтовым методом и снял квартиру в областном центре на Пролетарской. В ночь с 19 на 20 марта к нему пришли трое знакомых. Мужчины выпивали, пока между хозяином арендного жилья и одним из гостей не произошла ссора. Михаил вышел из себя и начал колотить 44-летнего Олега по голове, пока тот не свалился на пол.

Пострадавшему вызвали скорую. Врачи забрали мужчину в больницу, где его сразу же перевели в реанимацию. Несмотря на все старания медиков, спасти пациента им не удалось. Он умер из-за последствий ушиба мозга.

- На подозреваемого завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Расследование все еще продолжается, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

В случае признания вины мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. До конца расследования он будет содержаться под стражей.

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