МегаФон подготовил сеть для комсомольчан к началу дачного сезона

Фото: Артем КИЛЬКИН

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в микрорайоне Сортировочный Комсомольска-на-Амуре, вблизи от дачного поселка СДТ «Восход». Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции четвертого поколения, инженеры оператора успели завершить все работы к началу дачного сезона.

Ранее покрытие для владельцев участков обеспечивали базовые станции, находящиеся в отдалении, поэтому связь здесь работала нестабильно. Сейчас инженеры МегаФона установили телеком-оборудование на территории поселка вблизи большого дачного товарищества. Используемый диапазон позволяет организовать покрытие 4G на значительных пространствах, также он отличается более эффективным проникновением в закрытые помещения. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться цифровыми сервисами без потери качества соединения даже в период высокой нагрузки.

Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона, доступными им в городе: современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

Кроме того, улучшилось качество связи на участке автодороги, ведущей в Комсомольск-на-Амуре. Скорости мобильного интернета достаточно для работы онлайн навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента. Водители могут оставаться на связи, а пассажиры – не скучать в пути.

«Мы видим большой спрос на загородный отдых в летний период, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в дачном поясе региона», – отмечает директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.