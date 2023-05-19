Оберегал и удобрял: запрещенную рассаду нашли у жителя Хабаровского края

53 куста запрещенного растения нашли дома у мужчины в Хабаровском крае
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
49-летний житель села Котиково в Вяземском районе разводил на территории частного дома наркотическое растение – коноплю, пока к нему с проверкой не наведалась полиция. «Аграрий» бережливо высадил ростки в пластиковые стаканчики и не забывал сдабривать землю для лучшего роста побегов.
- Во время обыска было обнаружено 53 куста запрещенных растений. В доме также нашли около пяти граммов готового наркотика. Хозяин дома хранил его в металлической банке в кладовке. По словам мужчины, он планировал использовать его в личных целях, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
За незаконное культивирование наркосодержащих растений на подозреваемого завели уголовное дело. Дополнительно оставлен и направлен на рассмотрение в суд административный протокол за « Незаконный оборот и хранение растений, содержащих наркотические средства».
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