Открытым уроком в Хабаровске завершился проект «Знать, чтобы спасать»

Фото: Иван Савостиков

Общественный деятель, руководитель городского сообщества «Живем в Железнодорожном», коренная хабаровчанка Эльвира Кускова считает, что в это непростое время жители Хабаровского края не должны оставаться безучастны друг к другу. Не пройти мимо, протянуть руку помощи, оказать первые нужные действия до приезда скорой, чтобы спасти чью-то жизнь - об этом задумалась Эльвира. Так и возникла идея уроков проекта «Знать, чтобы спасать».

Весной этого года уроки прошли в нескольких школах Железнодорожного района Хабаровска. Финальный урок авторы и педагоги проекта решили сделать открытым и для всех. Занятия прошли на сцене перед ТЦ «Магазины Радости», а проливной дождь добавил реалистичности. Всем желающем предлагалось отрабатывать здесь же получаемые навыки первой помощи на человеческом фантоме.

- Сегодня разобрали основные навыки первой медицинской помощи. Все желающие могли попробовать. Участники наших уроков сегодня понимают, что в опасных ситуациях нужно собрать всю волю в кулак и действовать. И в этих действиях важна уверенность, что ты сможешь помочь. И тебе тоже смогут помочь, - говорит врач анестезиолог-реаниматолог Климентий Маслов.

Уроки проекта «Знать, чтобы спасать» завершились, но авторы и педагоги уверены – научить, прежде всего, чуткости и отзывчивости им удалось.