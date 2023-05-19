Пешеходные переходы оборудуют в городах и селах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Хабаровский край получит больше 100 миллионов рублей на обустройство пешеходных переходов. Их оборудуют не только в городах, но и в небольших селах и поселках. Деньги поступят в бюджеты Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Советской Гавани, Веземсного и района имени Лазо, сел Мичуринское, Мирное, Князе-Волконское и других.

- Муниципалитеты сами формируют предложения и направляют заявки. Больше половины их них в этом году направлены на устройство тротуаров, около 30 процентов – на оборудование пешеходных переходов около образовательных учреждений. В Хабаровске это переходы в районе улиц Сысоева и Бойко Павлова, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

На четырехполосных дорогах Хабаровска и Комсомольска впервые установят системы разделения встречных направлений движения. Это должно снизить число аварий. Старт работ запланирован на июнь.

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