Застройщики пачкают дороги немытыми колесами техники в Хабаровске

Застройщики загрязняют дороги немытыми колесами техники в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники городского управления административно-технического контроля провели рейд по стройплощадкам Хабаровска, чтобы проверить, как соблюдаются правила благоустройства.

- Все строительные выезды с площадок должны быть оборудованы твердым покрытием и пунктами мойки колес техники, покидающей строительный объект, - рассказал Павел Прибытков, представитель управления.

Техника выносит землю и песок на колесах, загрязняя дороги города. Поэтому на каждом объекте должна быть специальная мойка. Ряд застройщиков игнорируют требования, нарушая Кодекс Хабаровского края и Правила благоустройства Хабаровска. Если нарушение обнаруживается впервые, выдается предостережение. Если это происходит систематически, то подключается прокуратура. Для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 60 тысяч.

Во время рейда специалисты зафиксировали несколько нарушений. На выезде с одного из объектов был песок. Это значит, что либо технику плохо очистили, либо колеса машины вообще не мыли. На другом объекте не все пути были оборудованы пунктами мойки колес.

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