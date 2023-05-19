Дождливую субботу прогнозируют Хабаровскому краю 20 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в регионах Хабаровского края 20 мая испортится из-за дождей. Осадки ожидают во всех уголках региона. Исключением не станет и краевая столица. Погода в Хабаровске 20 мая будет теплой, но пасмурной. Ночью будет от +4 до +6, а днем от +18 до +20 градусов. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Небольшой дождь пройдет в южных районах, а ветер поднимется до 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +4º…+9, а днем +17…+22 градуса.

В центре региона местами будет дождливо с ветром до 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до -2…+9 градусов, а днем потеплеет до +10…+21.

Жители северных территорий 20 мая отдохнут от порывистого ветра. В субботу его скорость составит 5-12метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура упадет до -2…+8, а днем будет +3…+20 градусов.

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