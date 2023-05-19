Объем производства молока вырастет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Молочной продукции станет еще больше в Хабаровском крае. За 2022 год ее производство выросло на 17 процентов, в чем помогают государственные меры поддержки. В этом году деньги получил животноводческий комплекс «Вектор». Предприятие сможет построить телятник на 220 мест.

В этом году компания купила 70 нетелей молочной породы – сейчас в организации около 400 голов крупного рогатого скота. За три месяца здесь произвели больше 230 тонн молока, потом его направили на переработку на Переяславский завод. В планах также запуск собственной торговой марки. А сырье предприятия любят производители сыра.

- Компания каждый год наращивает мощности, предстоит увеличить поголовье до 700 голов. К 2025 году «Вектор» планирует получить статус племенного хозяйства: это позволит приобретать племенной скот у нас в крае, а не везти его из других регионов страны, – рассказала Алена Селезнева, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия края.

Всего в крае числится 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из которого шесть тысяч – коровы. Власти могут помочь деньгами на покупку племенного молодняка, дать гранты на создание семейных ферм и поддержать собственное производство. Общий объем молока во всех компаниях региона достиг почти 23,5 тысячи тонн за прошлый год.

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