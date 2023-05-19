«Парту Героя» в честь Бориса Возмилова открыли в ЕАО Фото: администрация Ленинского района

Новую «Парту Героя» открыли в селе Бабстово Еврейской автономной области. Ее посвятили Борису Возмилову. Здесь он учился с 1994 по 2003 год в средней школе. Учителя и одноклассники запомнили его как доброго и отзывчивого человека. Боря хорошо учился, занимался спортом.

- Поступил в Биробиджанский сельскохозяйственный техникум на специальность «Механизация сельского хозяйства». В 2005 году ушел на срочную службу в ВС РФ, которую проходил на острове Кунашир Сахалинской области, - рассказали в администрации Ленинского района.

После армии решил продолжить военное дело. С 2007 года служил по контракту сначала оператором-наводчиком БМП, потом водителем-автозаправщиком. В сентябре 2017 года его перевели в подразделение ракетных войск и артиллерии.

Имеет немало медалей, в том числе «За отличие в военной службе» III класса, «Участнику маневров войск (сил) «Восток - 2018», «За участие в памятном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орден Мужества посмертно.

В июне 2022 года ушел на спецоперацию, был там старшим наводчиком. Погиб недалеко от села Новая Кубань Херсонской области 26 сентября. У него остался сын. 13 мая мужчине могло бы исполниться 36 лет.

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