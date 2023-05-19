Энергетическим центром Дальнего Востока станет Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, встретился с Федором Опадчим, председателем организации «Системный оператор Единой энергетической системы». Они обсудили развитие системы энергетики в регионе с учетом действующих и будущих инвестпроектов.

Губернатор отметил, что Хабаровский край перспективен, на его территории реализуются крупные проекты, но энергии хватает не всем.

- Поэтому нам нужны новые энергопроекты. Сейчас у нас строятся электросетевые объекты напряжением 500 киловатт и 220 киловатт для целого ряда промышленных потребителей. Среди них горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов, а также электрификация участка железной дороги. Сейчас мы преодолели по мощности планку в 1,5 гигаватта. А к 2030 году, с учетом новых инвестпроектов, нам может потребоваться еще до одного гигаватта, - сказал Михаил Дегтярев.

Избежать дефицита можно с помощью усовершенствования и возведения новых генерирующих мощностей. И здесь важную роль играет системный оператор. По словам Федора Опадчего, регион считается важной точкой роста электроэнергетики в стране. А Хабаровск становится столицей управления системами всех регионов ДФО. Все они войдут в Тихоокеанскую зону. Перенастроить все процессы планируют до конца года, а работа начнется с 1 января 2024-го.

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