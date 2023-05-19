Министр образования и науки Хабаровского края ответила на вопросы в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

На страничках правительства Хабаровского края в соцсетях прошел прямой эфир с министром образования и науки Викторией Хлебниковой при поддержке Центра управления регионом (ЦУР). Родители спрашивали, когда в детсадах решится вопрос с нехваткой воспитателей и нехваткой канцелярии.

- Финансирование осуществляется. Спонсорская помощь действительно добровольная. Есть нормативные документы, которые устанавливают то, какой должна быть эта процедура. Если родители не хотят платить, то они могут и не делать этого. Никто не имеет права их заставить, - сказала Виктория Хлебникова.

Вопрос с кадрами, по словам спикера, решается. В 2022 году в Амурском государственном педагогическом университете набрали группы для подготовки специалистов среднего профобразования. А в Хабаровском педагогическом колледже выделили дополнительно 100 мест. Так что проблем с подготовкой и организацией обучения в регионе нет.

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