Министр образования и науки Хабаровского края ответила на вопросы в прямом эфире
Фото: Центр управления регионом Хабаровского края
На страничках правительства Хабаровского края в соцсетях прошел прямой эфир с министром образования и науки Викторией Хлебниковой при поддержке Центра управления регионом (ЦУР). Родители спрашивали, когда в детсадах решится вопрос с нехваткой воспитателей и нехваткой канцелярии.
- Финансирование осуществляется. Спонсорская помощь действительно добровольная. Есть нормативные документы, которые устанавливают то, какой должна быть эта процедура. Если родители не хотят платить, то они могут и не делать этого. Никто не имеет права их заставить, - сказала Виктория Хлебникова.
Вопрос с кадрами, по словам спикера, решается. В 2022 году в Амурском государственном педагогическом университете набрали группы для подготовки специалистов среднего профобразования. А в Хабаровском педагогическом колледже выделили дополнительно 100 мест. Так что проблем с подготовкой и организацией обучения в регионе нет.
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