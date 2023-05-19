Андрей Белоглазов: «У Хабаровского края хорошие стартовые позиции и заявки на уверенное будущее»

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Владимирович Путин развитию Дальнего Востока уделяет самое пристальное внимание. Это не только ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, это территория будущего России с колоссальным запасом полезных ископаемых и стратегического сырья.

Очередная встреча президента с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым - тому подтверждение.

Основной акцент на встрече был сделан на росте промышленного производства и внешней торговли. Россия в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран должна использовать по максимуму свой внутренней потенциал. Губернаторы Дальневосточного федерального округа получают оценку за умение наладить промышленное производство - и не только гражданского назначения.

Мне понравилось выражение Михаила Дегтярева: «На Востоке стоим крепко». Думаю, это ключевая и емкая оценка состояния экономики, социальной сферы в Хабаровском крае. С этим полностью согласен. Судостроение, авиастроение, золотодобыча - это то, что является локомотивом индустрии.

Президент заслушал губернатора Хабаровского края и по исполнению своего поручения по оказанию братской помощи жителям Дебальцево. Я как коренной житель города воинской славы - города Хабаровска - всячески приветствую личное внимание Михаила Дегтярева городу-побратиму Дебальцево.

Меня как председателя городской думы Хабаровска особо порадовало, что, по сути, на встрече была закреплена позиция высшего должностного лица края Михаила Дегтярева по реализации пяти флагманских проектов дальневосточных территорий, в том числе развития научного потенциала, социальной сферы, развития человеческого капитала. Думаю, что после этой встречи такой посыл получили все главы дальневосточных субъектов. У края хорошие стартовые позиции и заявки на уверенное будущее. На Востоке стоим крепко.