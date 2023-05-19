Сроки подключения к коммунальным сетям сократили на два месяца Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сократили процедуры подключения к сетям тепло- и водоснабжения, а также получения разрешений и оформления прав на собственность. В регионе завершился процесс оптимизации свода инвестправил, куда вошли 11 базовых алгоритмов действий.

Работа над этим началась в 2022 году. Тогда получилось снизить сроки на 40 процентов. В итоге получить землю в аренду на торгах можно на 93 дня быстрее, а подключить ее к сетям – на 100 дней.

Благодаря картированию получается достичь хорошего результата. Этот процесс помогает разложить любое действие в виде ряда карт и найти погрешности и способы их заполнения.

- Я сама в свое время проходила путь подключения к сетям водоснабжения и знаю о трудностях не понаслышке. Картирование – процесс не быстрый, но оно позволяет предельно детализировать все этапы подключения. Ничего нельзя скрыть – процесс от начала и до конца прозрачен, и все проблемы ясно видны, - рассказала Елена Бородина, предприниматель и член команды по картированию.

Итоги заключительной сессии оказались эффективными. В итоге сроки подключения к теплосетям и водоснабжению сократились на 70 дней. До минимума снижена вероятность отказа в выдаче разрешений на использование объекта, а оформить его в собственность можно быстрее в 2-4 раза.

Осталось только цифровизовать все процедуры, чтобы сэкономить время и материальные ресурсы.

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