Смертельное развлечение: 13-летняя девочка утонула в ЕАО

Тело 13-летней девочки вытащили спасатели из реки в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Развлечение детей в селе Алексеевка Еврейской автономной области обернулось трагедией. 19 мая со дна реки Малая Бира спасатели достали безжизненное тело 13-летней девочки.

Ребенка искали двое суток. Оказалось, что она с друзьями отправилась на речку купаться. Эта прогулка стала для подростка последней. К тому же и развлечение дети выбрали не самое безопасное.

- Известно, что группа детей купалась в холодной воде, прыгая с автодорожного моста, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели выражают соболезнования родным и близким ребенка.

Между тем, купальный сезон в регионе стартует лишь 1 июня. Пока заходить в ледяную воду крайне опасно: из-за низких температур может свести мышцы, и все закончится печально.

По данным синоптиков, температура воды в Малой Бире пока составляет 18 градусов Цельсия, а для нормального купания она должна составлять 26-28 градусов.

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