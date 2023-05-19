750 рабочих мест откроют летом для подростков в Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

Подростки Колымы смогут подзаработать летом. Такую возможность им дают власти. Для детей 14-18 лет на каникулах будет создано 750 рабочих мест. В приоритете будут сироты, ребята из многодетных и неблагополучных семей и стоящие на учете в ПДН.

- Все виды работ, которые будут выполнять подростки, носят социально-полезный характер: уборка пришкольных территорий, работа помощниками воспитателя, вожатыми, курьерами, помощниками библиотекаря, рабочими по благоустройству территорий, выполнение сельскохозяйственных работ. Запрещается использование труда несовершеннолетних на работах с вредными и опасными условиями труда, а также связанных с подъемом тяжестей и на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью, - рассказал Сергей Кучеренко, министр труда и социальной политики Магаданской области.

Зарплата у ребят будет не меньше МРОТ, который установлен в регионе. В этом году это 16 242 рубля без учета надбавок и районного коэффициента. Также им положена материальная поддержка – 5 100 рублей.

Подростки в сложной жизненной ситуации готовы работать и во время учебы. Власти обещают помочь им в этом. За первый квартал 2023 года к ним обратились 10 ребят, пятерым помогли найти подработку.

Детей трудоустраивают по ТК РФ.

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