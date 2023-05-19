Газопровод начнут строить в Биробиджане в 2024 году Фото: правительство ЕАО

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн 19 мая выступил перед депутатами с отчетом о работе за прошлый год. Также он рассказал о планах на ближайшее время, среди которых – газификация.

Начать строить газопровод в Биробиджане власти планируют с 2024 года. Они собираются заключить концессионные соглашения на возведение нового моста и путепровода.

Полностью автономию хотят газифицировать до 2030 года. Уже сейчас в регионе работают специалисты в этом направлении. В течение пяти лет в ЕАО заменят 76 котельных на современные конструкции.

- Анализ их работы показал, что снижение расходов на топливо составляет от 35 до 47 процентов, расходов на электроэнергию – 25 процентов, на оплату труда персонала – 45 процентов. Такие результаты позволяют с уверенностью сказать о необходимости дальнейшей замены устаревших котельных на современные, – сказал Ростислав Гольдштейн.

Концессионные соглашения власти хотят подписать в этом году на Восточном экономическом форуме.

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