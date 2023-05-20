Михаил Дегтярев сообщил о необходимости увеличения мощностей под энергоемкие инвестпроекты в Хабаровском крае

Регион уже превысил отметку в 1,5 гигаватта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае реализуются крупные инвестиционные проекты, которые требуют электроэнергию. Регион уже превысил отметку в 1,5 гигаватта и в будущем может случиться дефицит. Об этом сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

- В регионе строятся электросетевые объекты напряжением 500 киловольт и 220 киловольт для ряда промпотребителей. Среди них – горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов. Также в крае идет электрификация участка железной дороги в рамках развития Восточного полигона РЖД, - заявил глава региона.

По его словам, к 2030 году краю может дополнительно потребоваться до 1 гигаватта. Избежать потенциального дефицита можно при помощи модернизации и возведения новых генерирующих мощностей.

- И здесь важную роль играет Системный оператор Единой энергетической системы России. Он отвечает за внедрение схем и программ развития электроэнергетики, - добавил Михаил Дегтярев.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.