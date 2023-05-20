Лучших молодых эстрадных танцоров и вокалистов выберут в Хабаровске 21 мая

Перед зрителями и жюри выступят 24 творческих коллектива и 13 солистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финал конкурса «Тайна. Талант. Виктория» пройдет в Хабаровске 21 мая. Солисты и творческие коллективы будут соревноваться в трех номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед зрителями и жюри выступят 24 творческих коллектива и 13 солистов. География конкурса охватывает Хабаровский, Верхнебуреинский районы, Приамурье, ЕАО и Южно-Сахалинск. Победителей выберут в трех номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр.

- Конкурс более 30 лет дает старт творческим коллективам и исполнителям. Молодые таланты - будущее не только культуры, но и страны. Мы проложим поддерживать их различными проектами, - сообщил Юрий Ермошкин, министр культуры края.

Цель конкурса - найти и поддержать талантливых молодых исполнителей и коллективов Дальнего Востока. Полный список финалистов размещен на сайте министерства культуры региона.

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