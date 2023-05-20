Прокуратура ЕАО потребовала ускорить расселение аварийного дома, где в квартире с детьми рухнул потолок

Ветхие балки обвалились 31 марта в квартире, где живет мать с тремя детьми Фото: Прокуратура ЕАО

Аварийный дом в поселке Смидович могут расселить раньше установленного срока после ЧП с обрушением потолка. Напомним, что ветхие балки обвалились 31 марта в квартире, где живет мать с тремя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщили в прокуратуре ЕАО.

Дом № 26 по улице 30 лет Победы был признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Здание не было включено в муниципальную программу переселения людей. При этом экспертиза заключила, что состояние дома представляет опасность для жильцов. Однако срок расселения здания установили на 2030 год.

- Главе администрации Смидовичского городского поселения было внесено представление. Требование - принять меры к пересмотру срока расселения жителей аварийного дома и выполнение мероприятий по предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений вне очереди, - добавили в ведомстве.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Проверочные мероприятия продолжаются.

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