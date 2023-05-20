Михаил Дегтярев провел заседание по подготовке к празднованию юбилея Хабаровска

Присоединиться к празднику сможет любой желающий Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск готовится отметить 165-летие со дня основания. Для горожан подготовили не только множество развлекательных мероприятий, но и далеко идущие планы, которые преобразят краевую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Речь идет о концепции мастер-плана города. В документе нашли отражение все крупные проекты: межвузовский кампус, одна из самых протяженных в стране набережных, новое здание Дальневосточного художественного музея и так далее. Защитить мастер-план планируется на предстоящем Восточном экономическом форуме перед Владимиром Путиным.

Юбилей Хабаровск отметит с размахом. Праздники пройдут во всех районах города, а общегородской состоится на площади имени Ленина. В нем примут участие творческие коллективы. Еще одно крупное музыкальное событие пройдет на Комсомольской площади.

Также День города отметят арт-фестивалем «Счастливый Хабаровск» на улице Муравьева-Амурского и «Амурскими волнами» с концертами духовых оркестров. Присоединиться к празднику сможет любой желающий.

- 2023 год – юбилейный не только для Хабаровска, но и для всего края. Важно предусмотреть возможность участия в праздничных мероприятиях людей, как мы говорим, с безграничными возможностями, – сказал Михаил Дегтярев, губернатор региона.

Глава края подчеркнул, что подготовка к 165-летию Хабаровска должна быть продолжена. Привлекательный внешний облик города не только радует глаз, но и положительно влияет на увеличение трупотока. А развитая инфраструктура и транспортная доступность – на успешное проведение различных всероссийских и окружных мероприятий.

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