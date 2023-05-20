Сезон мороженого открылся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Всего в крае откроют 35 киосков с мороженым Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал сезон мороженого. Первые уличные торговые точки появились в региональной столице и Комсомольске. Всего в крае откроют 35 торговых точек с мороженым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В крае четыре крупных производителя мороженого: «ДАКГОМЗ», «Хорское», «Камелия» и ИП Амирханов. С начала 2023 года суммарно они произвели порядки одной тысячи тонн десерта. К началу сезона объем увеличивается в среднем на 70 процентов, расширяется ассортимент.

- Предприятия работают стабильно, несмотря на санкционное давление. Среди проблем - упаковка, она закупается на западе России. Мы решаем вопрос производства упаковочных материалов на территории региона, – сообщила Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Хабаровского края.

Мороженое в регионе производят из отечественного сырья на российском оборудовании. Сухое молоко заменили местным фермерским. Например, одно из предприятий каждый день закупает свыше 15 тонн цельного коровьего молока в хозяйствах Хабаровского края и Приморья.

За прошлый год в регионе произведено 2,7 тысячи тонн мороженого. За пять месяцев 2023-го отмечен прирост почти на 30 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2022-го).

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