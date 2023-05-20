Мотоциклист разбился насмерть на Промышленной улице в Хабаровске 20 мая

Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой медицинской помощи. Фото: t.me/mestoprodv Фото: Социальные сети

В Хабаровске в аварии погиб 34-летний мотоциклист 20 мая. По предварительным данным, мужчина стал жертвой несоблюдения правил дорожного движения. По данному факту проводится проверка.

Авария случилась в районе Промышленной, 8 «А» днем, 20 мая. Предварительно, «Мазда Титан» не пропустила на перекрестке водителя мотоцикла «Хонда». Грузовик врезался в мужчину, последнего отбросило «Субару Форестер».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники полиции, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Это второе смертельное ДТП с мотоциклистом в Хабаровском крае. Первое произошло 19 мая в поселке Хор на Заводской, 32. Предварительно, 36-летний мужчина за рулем «Кавасаки» выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Ипсум».

Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.