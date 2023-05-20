Молодые политики Хабаровского края представят опыт региона коллегам на Камчатке

На Камчатке пройдет Форум молодых политиков 25 мая Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Камчатке пройдет Форум молодых политиков 25 мая. Его участниками станут свыше 150 человек, которые делают первые шаги в общественной работе. На форум отправится делегация из Хабаровского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В форуме заявлены представители от 13 регионов. Участники приедут из Москвы, Приморья, Забайкалья, Колыма, Приамурья, Владимирской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия) и Луганской Народной Республики. Организаторы планируют объединить политически активную молодежь и подготовить смену, которая в будущем возьмет регионы под опеку.

Важными событиями форума названы подготовка и учеба для молодых политиков. Образовательный цикл рассчитан на три дня. Лекции проведут социологи, политологи и люди, работающие со СМИ. Предполагается, что молодежь на форуме объединиться и создаст новые интересные проекты.

– Такие мероприятия необходимо проводить чаще, чтобы формировать новое поколение молодых политиков, которые понимают, что мы способны самостоятельно управлять государством, – сказал Иван Рыбин, депутат Хабаровской городской думы.

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