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НовостиОбщество20 мая 2023 5:01

Молодые политики Хабаровского края представят опыт региона коллегам на Камчатке

Идеями обменяется молодежь из разных уголков страны
Егор ФАЛХВАДЗЕ
На Камчатке пройдет Форум молодых политиков 25 мая

На Камчатке пройдет Форум молодых политиков 25 мая

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Камчатке пройдет Форум молодых политиков 25 мая. Его участниками станут свыше 150 человек, которые делают первые шаги в общественной работе. На форум отправится делегация из Хабаровского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В форуме заявлены представители от 13 регионов. Участники приедут из Москвы, Приморья, Забайкалья, Колыма, Приамурья, Владимирской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия) и Луганской Народной Республики. Организаторы планируют объединить политически активную молодежь и подготовить смену, которая в будущем возьмет регионы под опеку.

Важными событиями форума названы подготовка и учеба для молодых политиков. Образовательный цикл рассчитан на три дня. Лекции проведут социологи, политологи и люди, работающие со СМИ. Предполагается, что молодежь на форуме объединиться и создаст новые интересные проекты.

– Такие мероприятия необходимо проводить чаще, чтобы формировать новое поколение молодых политиков, которые понимают, что мы способны самостоятельно управлять государством, – сказал Иван Рыбин, депутат Хабаровской городской думы.

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