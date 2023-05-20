Житель Хабаровского края ударил по лицу представителя власти

Осужденному было назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Солнечном районе осудили мужчину за применение насилия в отношении представителя власти. Он, по данным следствия, проигнорировал законные требования полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Все произошло в январе 2023 года в одном из подъездов. Мужчина буянил, соседи пожаловались на шум и вызвали полицию. Прибывший сотрудник потребовал дебошира прекратить, за что получил удар кулаком по лицу. Уголовное дело было заведено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Суд, с учетом позиции прокуратуры Солнечного района, признал местного жителя виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

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