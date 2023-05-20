В Хабаровском крае за два года капитально отремонтируют 55 школ

В России ремонт завершен в 1311 школах Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае идет капитальный ремонт школ. В предстоящие 2024-2025 годы в регионе приведут в порядок 55 образовательных учреждений. Об этом сообщил депутат Государственной думы Павел Симигин.

В 2022 году в регионе привели в порядок школу №5 в поселке ЦЭС (Чегдомын). На следующие 2024 и 2025 годы в списке на капитальный ремонт стоят 55 объектов. 17 из них попали в программу с двухлетним сроком реализации. На них краю будет выделено 1,5 миллиарда рублей субсидии из федерального бюджета.

В России ремонт завершен в 1311 школах, отремонтировано 461 здание за счет средств региональных бюджетов. По всей стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 000 мест, - добавил депутат.

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