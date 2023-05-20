Прогноз в Хабаровске 21 мая сообщает о дожде
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Прогноз в Хабаровске 21 мая сообщает о дожде. Температура воздуха ночью будет +6+8 градусов, днем - около +11+13 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.
На юге края также ожидается дождь, местами сильный. Температура ночью +5+10 градусов, днем столбики термометров покажут +11+16 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
Дождь будет и в центральной части региона, в Советско-Гаванском и Ванинском районах - сильный. Ночью температура будет около 0+7 градусов, днем воздух прогреется до +5+22 градусов. Ветер различных направлений 6-12 метров в секунду.
В северных районах местами небольшие осадки. Температура ночью -1+5 градусов, днем - от +8 до +20 градусов. Ветер различных направлений 5-12 метров в секунду, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.
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