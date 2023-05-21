Пропала без вести: в Комсомольске ищут исчезнувшую 74-летнюю женщину Фото: ДПСО "Лига Спас"

В Комсомольске-на-Амуре без вести пропала 74-летняя женщина. Информацию о поиске исчезнувшей комсомольчанке опубликовал ДПСО «Лига Спас» в своем телеграм-канале. Женщина пропала накануне, 20 мая 2023 года и до сих пор о ней нет никаких вестей.

В последний раз комсомольчанку Валентину Ивановну Львицину видели в районе улицы Котовского. На ней была бордовая кофта, коричневые штаны, черные ботинки. С собой у женщины была сумка. Пропала комсомольчанка вместе со своей собакой.

Валентина Львицина среднего роста и среднего телосложения. ДПСО просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефону отряда: 89141924197, 89141677777.

Сведения о пропаже женщины поступили в отряд 20 числа. В настоящее время ведется информационный поиск пропавшей без вести комсомольчанки.

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